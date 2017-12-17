Голландец пытался дать взятку украинским пограничникам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пограничники задержали гражданина Нидерландов, который попытался дать взятку в размере две тысячи долларов пограничникам в столичном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Мужчина 1964 года следовавший рейсом в Тель-Авив. После прохождения процедуры пограничного контроля иностранец обратился к сотрудникам пограничного ведомства с просьбой решить вопрос о пропуске его друзей за соответствующее денежное вознаграждение. Горе-посредник предложил правоохранителям две тысячи долларов США.
В такую сумму мужчина оценил "объем проблемы" двух граждан Ирака, которые прибыли рейсом раньше и не смогли пересечь госграницу в Украине через неподтверждения цели запланированного пребывания. Иракцам вручили отказ в пропуске и в то время они уже ожидали возвращения обратным рейсом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту попытки оказания неправомерного денежного вознаграждения пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции.
Напомним, двух пограничников в Одесской области осужден за взяточничество.