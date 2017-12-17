Нідерландець намагався дати хабар українським прикордонникам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прикордонники затримали громадянина Нідерландів, який спробував дати хабар у розмірі дві тисячі доларів прикордонникам у столичному аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Чоловік 1964 року народження прямував рейсом до Тель-Авіва. Після проходження процедури прикордонного контролю іноземець звернувся до співробітників прикордонного відомства з проханням вирішити питання щодо пропуску його друзів за відповідну грошову винагороду. Горе-посередник запропонував правоохоронцям дві тисячі доларів США.
У таку суму чоловік оцінив „обсяг проблеми“ двох громадян Іраку, які прибули рейсом раніше та не змогли перетнути держкордон в Україну через непідтвердження мети запланованого перебування. Іракцям вручили відмову у пропуску і на той час вони вже очікували повернення зворотнім рейсом”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за фактом спроби надання неправомірної грошової винагороди прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.
Нагадаємо, двох прикордонників на Одещині засуджено за хабарництво.