Ночной ракетный удар по Харькову: скорее всего били из С-300, начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Из-за сегодняшнего ракетного удара по Харькову правоохранительные органы начали уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует УНН.
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«При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, около 2:00 ночи оккупанты нанесли очередной ракетный удар по двум районам Харькова. В Холодногорском районе в результате действий российской армии поврежден гостинично-ресторанный комплекс. Также правоохранители зафиксировали еще одно попадание оккупантов в этом районе по территории нежилого здания.
В Индустриальном районе повреждения получило нежилое помещение. В результате обстрела образовалось две воронки диаметром 8 метров.
Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют. По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории белгородской области россии.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Дополнение
Российские захватчики ночью обстреляли Харьков, примерно в 2:10 прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, удар был ракетным.