Нічний ракетний удар по Харкову: швидше за все били з С-300, розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Щодо сьогоднішнього ракетного удару по Харкову правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
«За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, близько 2:00 ночі окупанти завдали черговий ракетний удар по двох районах Харкова. У Холодногірському районі внаслідок дій російської армії пошкоджено готельно-ресторанний комплекс. Також правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі по території нежитлової будівлі.
В Індустріальному районі пошкоджень зазнало нежитлове приміщення. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів.
Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.
Наразі тривають слідчі дії.
Доповнення
Російські загарбники вночі обстріляли Харків, приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, удар був ракетний.