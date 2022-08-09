Нічний ракетний удар по Харкову: швидше за все били з С-300, розпочато провадження

Цитата



«За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - ідеться в повідомленні.



Деталі



За даними слідства, близько 2:00 ночі окупанти завдали черговий ракетний удар по двох районах Харкова. У Холодногірському районі внаслідок дій російської армії пошкоджено готельно-ресторанний комплекс. Також правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі по території нежитлової будівлі.

В Індустріальному районі пошкоджень зазнало нежитлове приміщення. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів.

Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Наразі тривають слідчі дії.

Доповнення

Російські загарбники вночі обстріляли Харків, приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, удар був ракетний.