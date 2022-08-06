Ночной обстрел Никополя: количество раненых выросло до четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В результате вражеского обстрела Никополя на Днепропетровщине осколочные ранения получили четверо местных жителей, один из мужчин госпитализирован в больницу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«По данным следствия, в ночь на 6 августа 2022 года российские военные, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам города Никополя.
В результате вражеского обстрела получили осколочные ранения четверо местных жителей, один из мужчин госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что получили значительные повреждения более 40 зданий частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки, здание детского сада и дом детского творчества. Выведен из строя газовод и повреждены линии электропередачи.
«Также под вражеским огнем оказалось с. Марьянское Криворожского района. Повреждены частные дома, линия электропередач», - отмечается в сообщении.
Так, при процессуальном руководстве Никопольской, Криворожской восточной окружных прокуратур осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
На месте происшествий работают прокуроры, следователи полиции, эксперты. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
Дополнение
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram сообщил, что оккупанты 20 раз обстреляли Никополь. К тому же, обстреляли Криворожский район.