Нічний обстріл Нікополя: кількість поранених зросла до чотирьох

Цитата

«За даними слідства, в ніч на 6 серпня 2022 року російські військові, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах міста Нікополя.

Внаслідок ворожого обстрілу отримали осколкові поранення четверо місцевих мешканців, одного з чоловіків госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зазнали значних пошкоджень понад 40 будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди, будівля дитячого садка та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід та пошкоджено лінії електропередач.

«Також під ворожим вогнем опинилося с. Мар'янське Криворізького району. Пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач», - зазначається в повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Нікопольської, Криворізької східної окружних прокуратур здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив, що окупанти 20 разів обстріляли Нікополь. До того ж обстріляли Криворізький район.