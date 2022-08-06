Нічний обстріл Нікополя: кількість поранених зросла до чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині осколкові поранення отримали четверо місцевих мешканців, одного з чоловіків госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«За даними слідства, в ніч на 6 серпня 2022 року російські військові, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах міста Нікополя.
Внаслідок ворожого обстрілу отримали осколкові поранення четверо місцевих мешканців, одного з чоловіків госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зазнали значних пошкоджень понад 40 будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди, будівля дитячого садка та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід та пошкоджено лінії електропередач.
«Також під ворожим вогнем опинилося с. Мар'янське Криворізького району. Пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач», - зазначається в повідомленні.
Так, за процесуального керівництва Нікопольської, Криворізької східної окружних прокуратур здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив, що окупанти 20 разів обстріляли Нікополь. До того ж обстріляли Криворізький район.