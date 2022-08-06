Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: тисячі людей без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив, що окупанти 20 разів обстріляли Нікополь. До того ж обстріляли Криворізький район. Про це інформує УНН.
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Після опівночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.
У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє людей постраждали, один 58-річний чоловіку лікарні.
У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.
Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села.
Попередньо, люди не постраждали.
Нагадаємо
У Миколаєві та Запоріжжі цієї ночі прогриміли потужні вибухи.