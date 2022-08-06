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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: тисячі людей без світла

Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: тисячі людей без світла

Київ • УНН

 • 198943 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив, що окупанти 20 разів обстріляли Нікополь. До того ж обстріляли Криворізький район. Про це інформує УНН.

Деталі

Після опівночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.

У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє людей постраждали, один 58-річний чоловіку лікарні.

У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.

Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села.

Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо

У Миколаєві та Запоріжжі цієї ночі прогриміли потужні вибухи.

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