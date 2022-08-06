Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: тысячи людей без света
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram сообщил, что оккупанты 20 раз обстреляли Никополь. К тому же, обстреляли Криворожский район. Об этом информирует УНН.
Детали
После полуночи русская армия обстреляла из «градов» Никопольский район, из ствольной артиллерии - Криворожский.
В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов. Три человека пострадали, один 58-летний мужчина больницы.
В городе изуродованы 11 п’пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.
Выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей без света. Работают аварийные бригады.
В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольскому обществу. В мар’янском перебита линия электропередач. Без светлая часть села.
Предварительно, люди не пострадали.
Напомним
В Николаеве и Запорожье этой ночью прогремели мощные взрывы.