Ночной обстрел Харькова: погиб сторож вуза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате ночного обстрела российскими оккупантами учебного заведения в Харькове погиб мужчина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
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"По данным следствия, 6 июля около 1 часа ночи военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрела значительное разрушение потерпело здание заведения высшего образования. Погиб 40-летний сторож", - указано в сообщении.
Детали
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Ночью оккупанты нанесли ракетные удары с территории рф по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова.