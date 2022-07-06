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Росіяни вночі завдали ракетних ударів по кількох районах Харкова

Росіяни вночі завдали ракетних ударів по кількох районах Харкова

Київ • УНН

 • 921092 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Кілька районів Харкова уночі обстріляли ракетами з території рф, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Вночі окупанти наносили ракетних ударів із території рф по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова. Близько 1 години росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському - в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

По області протягом доби, зі слів голови ОВА, окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

"За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки", - зазначив Синєгубов.

"Поки російська "армія" нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм - наші захисники тримають позиції. Наступальні операції рф - безуспішні. Віримо в наших бійців ЗСУ та підтримуємо кожен на своєму фронті!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Військові рф продовжують нищити інфраструктуру Харкова. 5 липня близько 2:30 ворог обстріляв Салтівський район міста.

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Українські Національні Новини

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