Россияне ночью нанесли ракетные удары по нескольким районам Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Несколько районов Харькова ночью обстреляли ракетами с территории рф, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории рф по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова. Около 1 часа россияне нанесли удар в Основянскому району, попали по открытой территории. В Новобаварском - в админздание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения, на фото", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
По области в течение суток, по словам главы ОВА, оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.
"За сутки по области пострадали 3 человека: 2 - Чугуевский район, среди них - ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки", - отметил Синегубов.
"Пока российская "армия" уничтожает учебные заведения, жилые здания и поля с урожаем – наши защитники держат позиции. Наступательные операции рф – безуспешны. Верим в наших бойцов ВСУ и поддерживаем каждый на своем фронте!" – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Военные рф продолжают уничтожать инфраструктуру Харькова. 5 июля около 2:30 враг обстрелял Салтовский район города.