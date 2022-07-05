Через нічний ракетний удар по Харкову відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Харкові частково зруйновано навчальний заклад, відкрито провадження, слідчі фіксують наслідки нічного ракетного обстрілу, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Цитата
"Військові рф продовжують нищити інфраструктуру Харкова. 5 липня близько 2:30 ворог обстріляв Салтівський район міста. Постраждалих осіб немає. Ракетний удар військові рф завдали по навчальному закладу. В результаті обстрілу утворилася вирва, пошкоджено дах, частково зруйновані стіни будівлі, вибиті віконні рами", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Співробітники слідчо-оперативної групи поліції провели ретельний огляд місця події. Речові докази вилучені.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Доповнення
Харків вночі знову зазнав ракетного удару, рашисти поцілили по навчальному закладу.