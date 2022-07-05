Через нічний ракетний удар по Харкову відкрили провадження

Цитата

"Військові рф продовжують нищити інфраструктуру Харкова. 5 липня близько 2:30 ворог обстріляв Салтівський район міста. Постраждалих осіб немає. Ракетний удар військові рф завдали по навчальному закладу. В результаті обстрілу утворилася вирва, пошкоджено дах, частково зруйновані стіни будівлі, вибиті віконні рами", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Співробітники слідчо-оперативної групи поліції провели ретельний огляд місця події. Речові докази вилучені.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Доповнення

Харків вночі знову зазнав ракетного удару, рашисти поцілили по навчальному закладу.