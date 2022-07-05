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Из-за ночного ракетного удара по Харькову открыли производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В Харькове частично разрушено учебное заведение, открыто производство, следователи фиксируют последствия ночных ракетных обстрелов, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Цитата

"Военные рф продолжают уничтожать инфраструктуру Харькова. 5 июля около 2:30 враг обстрелял Салтовский район города. Пострадавших лиц нет. Ракетный удар военные рф нанесли по учебному заведению. В результате обстрела образовалась воронка, повреждена крыша, частично разрушены стены здания, выбиты оконные рамы", - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции провели тщательный осмотр места происшествия. Вещественные доказательства изъяты.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Дополнение

Харьков ночью снова подвергся ракетному удару, рашисты попали по учебному заведению.

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