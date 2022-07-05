Харків вночі знову зазнав ракетного удару: рашисти поцілили по навчальному закладу

Цитата

"О 2 годині ночі ворог завдав ракетний удар по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала руйнувань будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної війської інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби ворог із артилерії та РСЗВ, за даними голови ОВА, обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. "Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Вчора внаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка", - зазначив Синєгубов.

Також він вказав, що за даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. "На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні наших військових. У районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку села Долина. Наші захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами", - вказав голова Харківської ОВА.

Доповнення

Місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у Харкові.