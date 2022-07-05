Харьков ночью снова подвергся ракетному удару: рашисты попали по учебному заведению

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Ночью был нанесен вражеский удар по одному из районов Харькова, по области за минувшие сутки ранен один человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"В 2 часа ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично претерпело разрушений здание, от ракеты россияне оставили воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет", – сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки враг из артиллерии и РСЗО, по данным главы ОВА, обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. "Повреждены частные дома, происходили возгорания на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели. Вчера в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина", - отметил Синегубов.

Также он указал, что по данным Генштаба, на линии столкновения ведутся ожесточенные бои. "На Харьковском направлении враг сосредоточен на сдерживании наших военных. В районе Изюма оккупанты обстреливали наши позиции и пытались вести наступление в направлении села Долина. Наши защитники успешно отразили попытки штурма и заставили захватчиков отступить с потерями", - указал глава Харьковской ОВА.

Дополнение

Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Харькове.

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