Нічний обстріл Харкова: загинув сторож вишу

Цитата

"За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож", - вказано у повідломленні.

Деталі

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Уночі окупанти завдали ракетних ударів із території рф по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова.