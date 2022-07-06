Нічний обстріл Харкова: загинув сторож вишу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами навчального закладу у Харкові загинув чоловік, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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"За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож", - вказано у повідломленні.
Деталі
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Уночі окупанти завдали ракетних ударів із території рф по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова.