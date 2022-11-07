Ночные морозы и до 14° тепла днем: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня днем по Украине ожидается сухая погода, только в Карпатском регионе - дожди, температура воздуха будет подниматься по стране до 14 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 7 ноября ночью в северных и Винницкой областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Ночью и утром на западе и востоке страны местами туман.
Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и большинстве центральных областей от 1° тепла до 4° мороза; днем 5-10° тепла, в западной части страны и в Одесской области 9-14°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 2-7°тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.