Ночные морозы и до 14° тепла днем: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 7 ноября ночью в северных и Винницкой областях, днем ​​в Карпатском регионе местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром на западе и востоке страны местами туман.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и большинстве центральных областей от 1° тепла до 4° мороза; днем 5-10° тепла, в западной части страны и в Одесской области 9-14°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков. Температура по области ночью 2-7°тепла, днем ​​5-10°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем ​​7-9°.