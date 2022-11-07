Нічні морози та до 14° тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні вдень по Україні очікується суха погода, лише у Карпатському регіоні - дощі, температура повітря підніматиметься по країні максимально до 14 градусів тепла. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 7 листопада вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вночі та вранці на заході та сході країни місцями туман.
Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей від 1° тепла до 4° морозу; вдень 5-10° тепла, у західній частині країни та на Одещині 9-14°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.