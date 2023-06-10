Ночная атака на Одессу: повреждены две школы и три садика
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Одессе из-за ночной вражеской атаки повреждены 2 школы и 3 садика. Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич на своей странице в Facebook, передает УНН.
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«Кроме жилых домов и квартир гражданского населения, пострадали наши школы и садики. Сотни выбитых окон, через которые еще вчера выглядывали детские глазки. Стекла и осколки там, где днем они играют, парты засыпаны пылью и штукатуркой… Убираем, моем, везем материалы, чтобы укрыть здания до изготовления стекол и окон», - написала Буйневич.
В Одесском горсовете отметили, что речь идет о 2 школах и 3 садиках.
Дополнение
По данным ГСЧС, в Одессе ночью спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания обломков дрона. Известно о 3 погибших и 27 пострадавших.
Среди пострадавших из-за вражеской ночной атаки на Одессу есть три ребенка и беременная женщина. Также по меньшей мере 4 жилых многоэтажки получили повреждения. Всего в Одесской области и городе уничтожено 8️ дронов и 2 ракеты.