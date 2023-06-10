На Одещину вночі було кілька хвиль атак, серед постраждалих вагітна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Серед постраждалих через ворожу нічну атаку на Одесу є три дитини й вагітна жінка. Також щонайменше 4 житлових багатоповерхівки зазнали пошкоджень. Загалом в Одеській області та місті знищено 8️ дронів та 2 ракети. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оперативного командування "Південь".
Деталі
"Протягом ночі до світанку на Одещині повітряна тривога лунала 4 рази, при чому тривалістю від 15 хвилин до 1,5 години. Першою хвилею ворог атакував 8️ ударними дронами-камікадзе “Shahed-131/136”. Усі безпілотники були знищені", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що "внаслідок падіння уламків в житловому районі Одеси 3 людини загинуло". За уточненими даними, "27 людей отримали травмування та поранення різного ступеню важкості". "Серед них 3 дитини і вагітна жінка. Усім надано медичну допомогу", - повідомили в ОК "Південь".
"Щонайменше 4 житлових багатоповерхівок зазнали пошкоджень. На місці працює слідчо-оперативна група, фіксує злочини російської федерації", - зазначається в повідомленні.
Як вказано, людям, чиє житло пошкоджено, надано тимчасовий прихисток.
В ОК "Південь" також повідомляють, що наступною хвилею атаки ворог спрямував крилаті ракети наземного базування в рекреаційну зону Одеської області.
"Дві ракети знищено, одна влучила саме в морське узбережжя, від чого запалала рослинність. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних обійсть, поранено 3 місцевих мешканців. Інформація ще уточнюється", - інформує ОК "Південь".
Доповнення
За даними ДСНС, в Одесі вночі рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання уламків дрона. Відомо про 3 загиблих та 27 постраждалих (з них 3 дітей).
Російські окупанти вночі атакували також Білгород-Дністровський район Одещини. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там, за даними ОВА, постраждали 10 людей.