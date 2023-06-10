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На Одесскую область ночью было несколько волн атак, среди пострадавших беременная женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Среди пострадавших из-за вражеской ночной атаки на Одессу есть три ребенка и беременная женщина. Также по меньшей мере 4 жилых многоэтажки получили повреждения. Всего в Одесской области и городе уничтожено 8️ дронов и 2 ракеты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию оперативного командования "Юг".

На Одесскую область ночью было несколько волн атак, среди пострадавших беременная женщина

Детали

"В течение ночи до рассвета в Одесской области воздушная тревога звучала 4 раза, причем продолжительностью от 15 минут до 1,5 часа. Первой волной враг атаковал 8️ ударными дронами-камикадзе “Shahed-131/136”. Все беспилотники были уничтожены", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "в результате падения обломков в жилом районе Одессы 3 человека погибли". По уточненным данным, "27 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести". "Среди них 3 ребенка и беременная женщина. Всем оказана медицинская помощь", - сообщили в ОК "Юг".

"По меньшей мере 4 жилых многоэтажек получили повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа, фиксирует преступления российской федерации", - отмечается в сообщении.

Как указано, людям, чье жилье повреждено, предоставлено временное убежище.

В ОК "Юг" также сообщают, что следующей волной атаки враг направил крылатые ракеты наземного базирования в рекреационную зону Одесской области.

"Две ракеты уничтожены, одна попала именно в морское побережье, от чего загорелась растительность. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены несколько частных дворов, ранены 3 местных жителей. Информация еще уточняется", - информирует ОК "Юг".

Дополнение

По данным ГСЧС, в Одессе ночью спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания обломков дрона. Известно о 3 погибших и 27 пострадавших (из них 3 детей).

Российские оккупанты ночью атаковали также Белгород-Днестровский район Одесской области. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там, по данным ОВА, пострадали 10 человек.

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