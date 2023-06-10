Нічна атака на Одесу: пошкоджено дві школи і три садочки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В Одесі через нічну ворожу атаку пошкоджено 2 школи й 3 садочки. Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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«Крім житлових будинків і квартир цивільного населення, постраждали наші школи й садочки. Сотні вибитих вікон, через які ще вчора виглядали дитячі очі. Скло й уламки там, де вдень вони грають, парти засипані пилом і штукатуркою... Прибираємо, миємо, веземо матеріали, щоб укриття будівлі до виготовлення скла і вікон», - написала Буйневич.
В Одеській міськраді зазначили, що ідеться про 2 школи і 3 садочки.
Доповнення
За даними ДСНС, в Одесі вночі рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання уламків дрона. Відомо про 3 загиблих та 27 постраждалих.
Серед постраждалих через ворожу нічну атаку на Одесу є три дитини й вагітна жінка. Також щонайменше 4 житлових багатоповерхівки зазнали пошкоджень. Загалом в Одеській області та місті знищено 8️ дронів та 2 ракети.