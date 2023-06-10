Ночная атака на Одесскую область: глава ОВА заверил, что без крыши над головой никого не оставят
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. После ночной атаки российских войск жителям Белгород-Днестровского в Одесской области оказана медицинская помощь. После экспертиз дома, которые можно восстановить, отремонтируют, а в случае невозможности восстановления - пострадавшим семьям предоставят новое жилье или компенсацию. Об этом говорится в заявлении главы Одесской ОВА Олега Кипера, пишет УНН.
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"Всем пострадавшим в результате ночной атаки жителям Белгород-Днестровского оказана медицинская помощь, людям из разрушенных домов предложено расселение, организовано горячее питание. После разбора завалов и проведения всех необходимых экспертиз дома, подлежащие восстановлению, будут отремонтированы. В случае невозможности восстановления - пострадавшим семьям будет предоставлено новое жилье или компенсация. Без крыши над головой никого не оставим", - сказал Кипер.
По его словам, происходит постоянная координация работы сотрудников правоохранительных органов и учреждений здравоохранения.
"Еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших этой ночью в Одессе, скорейшего выздоровления всем раненым. Призываю граждан не игнорировать воздушные тревоги!" - указал он.
Дополнение
В Белгород-Днестровском районе в результате ночной атаки страны-террориста взрывной волной были повреждены дома. Пострадали 10 человек.