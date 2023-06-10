Нічна атака на Одещину: голова ОВА запевнив, що без даху над головою нікого не залишать
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Після нічної атаки російських військ жителям Білгород-Дністровського в Одеській області надана медична допомога. Після експертиз помешкання, що можна відновити, відремонтують, а у випадку неможливості відновлення - постраждалим сім’ям нададуть нове житло чи компенсацію. Про це ідеться у заяві голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пише УНН.
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"Усім постраждалим внаслідок нічної атаки жителям Білгород-Дністровського надана медична допомога, людям із зруйнованих будинків запропоноване розселення, організовано гаряче харчування. Після розбору завалів та проведення всіх необхідних експертиз помешкання, що підлягають відновленню, будуть відремонтовані. У випадку неможливості відновлення - постраждалим сім’ям буде надано нове житло чи компенсація. Без даху над головою нікого не залишимо", - сказав Кіпер.
З його слів, відбувається постійна координація роботи працівників правоохоронних органів та закладів охорони здоровʼя.
"Ще раз висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих цієї ночі в Одесі, скорішого одужання всім пораненим. Закликаю громадян не ігнорувати повітряні тривоги!" - вказав він.
Доповнення
У Білгород-Дністровському районі внаслідок нічної атаки країни-терориста вибуховою хвилею були пошкоджені будинки. Постраждали 10 людей.