Ничья не позволила "Динамо" выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием "Динамо" и бельгийского "Брюгге", передает корреспондент УНН.
Встреча началась удачно для команды Хацкевича, которая усилиями Буяльского открыла счет на 6 минуте. Под конец тайма киевляне пропустили мяч в исполнении Дели - 1:1.
Второй тайм прошел по схожему сценарию первому - быстрый гол "Динамо" на 50 минуте в исполнении Шепелева, но пропущен мяч на 88 минуте от Вормера.
В компенсированное время команды еще обменялись голами. Шанс на итоговую победу "бело-синим" принес автогол Мехеле, однако впоследствии обрезка Де Пенни привела к голу в ворота Бойко от Опенды - 3:3.
Таким образом, по итогам двух матчей "Брюгге" пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов - 4:3.
Добавим, что "Динамо" продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.