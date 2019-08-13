Нічия не дозволила "Динамо" вийти в раунд плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На НСК "Олімпійський" в Києві відбувся поєдинок у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів за участі "Динамо" та бельгійського "Брюгге", передає кореспондент УНН.
Зустріч розпочалася вдало для команди Хацкевича, яка зусиллями Буяльського відкрила рахунок на 6 хвилині. Під завершення тайму кияни пропустили м'яч у виконанні Делі – 1:1.
Другий тайм пройшов за схожим сценарієм до першого – швидкий гол "Динамо" на 50 хвилині у виконанні Шепелєва, але пропущений м'яч на 88 хвилині від Вормера.
В компенсований час команди ще обмінялися голами. Шанс на підсумкову звитягу "біло-синім" приніс автогол Мехеле, проте згодом обрізка Де Пени призвела до голу у ворота Бойка від Опенди – 3:3.
Таким чином, за підсумком двох матчів "Брюгге" пробився у раунд плей-офф Ліги чемпіонів – 4:3.
Додамо, що "Динамо" продовжить єврокубковий сезон в Лізі Європи.