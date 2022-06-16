Ночь в поезде: показали фото Драги, Шольца и Макрона на пути в Киев

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Итальянское информагентство Rai News опубликовало фото президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в поезде. Фотографию также распространил глава Укрзализныци Александр Камышин, указав, что не только он "провел сегодняшнюю ночь в поезде", пишет УНН.

Детали

Политики, по информации Rai News, на пути в Киев.

"Сегодня утром в Киеве ожидают лидеров трех крупнейших стран Евросоюза – Германии, Франции и Италии", - пишет издание.

"Для меня сегодня это была уже третья ночь в поезде подряд. Но не только я провел сегодняшнюю ночь в поезде. Железная дипломатия работает", - отметил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram.

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Дополнение

Накануне FT писало, что лидеры Франции, Германии и Италии планируют совместную поездку в Украину уже в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку страны, сопротивляющейся российскому вторжению, и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Визит состоится накануне оценки Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, решения, которое лидеры блока обсудят на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

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