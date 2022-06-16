Ніч у поїзді: показали фото Драгі, Шольца та Макрона на шляху до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Італійське інформагенство Rai News опублікувало фото президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца й прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі у потягу. Світлину також поширив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, вказавши, що не тільки він "провів сьогоднішню ніч в поїзді", пише УНН.
Деталі
Політики, за інформацією Rai News, на шляху до Києва.
"Сьогодні вранці у Києві очікують лідерів трьох найбільших країн Євросоюзу - Німеччини, Франції та Італії", - пише видання.
"Для мене сьогодні це була вже третя ніч в поїзді підряд. Та не тільки я провів сьогоднішню ніч в поїзді. Залізна дипломатія працює", - зазначив також голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон робить жорсткішим тон щодо росії перед можливим візитом в Україну
Доповнення
Напередодні FT писало, що лідери Франції, Німеччини та Італії планують спільну поїздку в Україну вже в четвер, щоб продемонструвати підтримку країни, що чинить опір російському вторгненню, та обговорити її заявку на вступ до ЄС.
Візит відбудеться напередодні оцінки Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС, рішення, яке лідери блоку обговорять на саміті в Брюсселі наступного тижня.