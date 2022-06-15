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Макрон робить жорсткішим тон щодо росії перед можливим візитом в Україну

Макрон робить жорсткішим тон щодо росії перед можливим візитом в Україну

Київ • УНН

 • 129188 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон зайняв жорсткішу позицію щодо росії в коментарях, зроблених під час відвідування військ на базі НАТО в Румунії в середу, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Макрон, як зазначається, "озвучив жорсткішу позицію щодо росії" після відвідин французьких та союзних військ на базі НАТО в Румунії, "намагаючись розвіяти побоювання в Україні та серед деяких європейських союзників з приводу того, що було сприйнято як двозначна позиція щодо москви".

"Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили росії, допомогти українцям та їхнім військам і продовжити переговори", — сказав він французьким та натовським військовослужбовцям на військовій базі в Румунії.

Макрон прибув до Румунії у вівторок для триденної поїздки на південний фланг НАТО, а також у Молдову, перш ніж, можливо, вирушити до Києва у четвер з візитом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, повідомили два дипломатичні джерела.

Раніше

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вкрай важливо, щоб росія не була принижена, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, додавши, що, на його думку, Париж гратиме посередницьку роль у припиненні війни.

Доповнення

Це відбувається на тлі того, як десятки міністрів оборони з країн НАТО та інших країн світу збираються у середу в Брюсселі для обговорення постачання зброї Україні, на тлі того, як Київ закликає до значного збільшення озброєнь, аби допомогти стримувати російські війська на сході України.

Зустріч у кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО проводиться під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Уже втретє група майже 50 країн збирається для обговорення та координації допомоги Україні. Попередня особиста зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині у квітні.

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