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Макрон ужесточает тон относительно рф перед возможным визитом в Украину

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон занял более жесткую позицию по поводу россии в комментариях, сделанных во время посещения войск на базе НАТО в Румынии в среду, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Макрон, как отмечается, "озвучил более жесткую позицию по отношению к россии" после посещения французских и союзных войск на базе НАТО в Румынии, "пытаясь развеять опасения в Украине и среди некоторых европейских союзников по поводу того, что было воспринято как двусмысленная позиция в отношении москвы".

"Мы сделаем все, чтобы остановить военные силы россии, помочь украинцам и их войскам и продолжить переговоры", — сказал он французским и натовским военнослужащим на военной базе в Румынии.

Макрон прибыл в Румынию во вторник для трехдневной поездки на южный фланг НАТО, а также в Молдову, прежде чем, возможно, отправиться в Киев в четверг с визитом с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, сообщили два дипломатических источника.

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что крайне важно, чтобы россия не была унижена, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, добавив, что, по его мнению, Париж будет играть посредническую роль в прекращении войны.

Дополнение

Это происходит на фоне того, как десятки министров обороны из стран НАТО и других стран мира собираются в среду в Брюсселе для обсуждения поставок оружия Украине, на фоне того, как Киев призывает к значительному увеличению вооружений, чтобы помочь сдерживать российские войска на востоке Украины.

Встреча в кулуарах встречи министров обороны НАТО проводится под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Уже в третий раз группа почти 50 стран собирается для обсуждения и координации помощи Украине. Предварительная встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.

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