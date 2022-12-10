Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно - глава ОВА

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако обстрелы были зафиксированы на разных участках фронта, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в субботу, 10 декабря, в Telegram, пишет УНН.