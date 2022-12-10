Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако обстрелы были зафиксированы на разных участках фронта, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в субботу, 10 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация на утро следующая:
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- На Волновахском направлении повреждено 3 дома в Угледаре. Также накануне произошел обстрел Новоукраинки — без жертв.
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- На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде — россияне стреляли по Кураховому, Горняку и Измайловке, повредили 17 домов. Обошлось без пострадавших.
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- На Горловском направлении 2 человека ранены в Бахмуте. В городе поврежден дом и магазин. Единичные обстрелы зафиксированы в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.
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- На Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. По предварительной информации, жертв нет.
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Дополнение
За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донецкой области, раненых российскими оккупантами.