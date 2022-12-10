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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА

Київ • УНН

 • 531472 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак обстріли було зафіксовано на різних ділянках фронту, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у суботу, 10 грудня, у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація на ранок наступна:

  • На Волноваському напрямку пошкоджено 3 будинки у Вугледарі. Також напередодні відбувся обстріл Новоукраїнки — без жертв.
  • На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді — росіяни стріляли по Кураховому, Гірнику та Ізмайлівці, пошкодили 17 будинків. Обійшлося без постраждалих.
  • На Горлівському напрямку 2 людини поранено у Бахмуті. У місті пошкоджено будинок і крамницю. Поодинокі обстріли зафіксовано на околицях Торецької і Соледарської громад.
  • На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. За попередньою інформацією, жертв немає.

Доповнення

За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених російськими окупантами.

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