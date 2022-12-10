Ніч на Донеччині минула відносно спокійно - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак обстріли було зафіксовано на різних ділянках фронту, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у суботу, 10 грудня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація на ранок наступна:
-
- На Волноваському напрямку пошкоджено 3 будинки у Вугледарі. Також напередодні відбувся обстріл Новоукраїнки — без жертв.
-
- На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді — росіяни стріляли по Кураховому, Гірнику та Ізмайлівці, пошкодили 17 будинків. Обійшлося без постраждалих.
-
- На Горлівському напрямку 2 людини поранено у Бахмуті. У місті пошкоджено будинок і крамницю. Поодинокі обстріли зафіксовано на околицях Торецької і Соледарської громад.
-
- На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. За попередньою інформацією, жертв немає.
-
Доповнення
За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених російськими окупантами.