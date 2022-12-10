Донецька область: окупанти поранили 4 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених російськими окупантами. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, інформує УНН.
Цитата
"За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Костянтинівці", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайловому. Ще 2 людини в області дістали поранення.