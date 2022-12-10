Донецкая область: оккупанты ранили 4 гражданских

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донецкой области, раненых российскими оккупантами. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донецкой области, раненых россиянами: 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Константиновке", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

За 8 декабря стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 3 в Бахмуте, 1 в Торецке и 1 в Нетайлово. Еще 2 человека в области получили ранения.

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