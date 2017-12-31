Ниагарский водопад оказался в плену льда

Последний раз водопад на границе США и Канады полностью замерзал в январе 2014-го, когда температура опустилась до 19 градусов мороза.

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Напомним, полярники с единой украинской антарктической станции им.Академика Вернадского записали видео, чтобы поздравить всех с Новым годом.