Ніагарський водоспад опинився у полоні криги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Ніагарський водоспад опинився у полоні криги. За прогнозами синоптиків, температура у регіоні зберігатиметься на рівні нижче 10 градусів морозу і наступного тижня, передає УНН із посиланням на ВВС.
Востаннє водоспад на кордоні США і Канади повністю замерзав у січні 2014-го, коли температура опустилася до 19 градусів морозу.
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Нагадаємо, полярники з єдиної української антарктичної станції ім.Академіка Вернадського записали відео, аби привітати усіх з Новим роком.