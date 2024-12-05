Ни дня этот документ не работал: Зеленский о Будапештском меморандуме
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что Будапештский меморандум ни дня не работал за 30 лет существования. Зеленский отметил необходимость действенных гарантий безопасности вместо простых подписей и обещаний.
Будапештский меморандум, который был подписан 5 декабря 1994 года, доказал, что он ни дня этот не работал, поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно, а нужны действенные гарантии.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
детали
И еще одна вещь-вещь, которая имела масштабное значение, когда была подписана, но сегодня даже на многие слова не заслуживает. Сегодня-30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни дня этот документ не работал. И из-за этого каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фонд безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности
Дополнение
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса.
Подписавшие меморандум страны обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины; воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы покорить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества и тому подобное.
Документ от Украины подписал тогдашний президент Украины Леонид Кучма.
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о вотказе от новых договоренностей наподобие Минских соглашений. Россия стремится создать мир зон влияния и диктовать новые правила через силу.
МИД Украины заявил об отказе от любых гарантий безопасности, что является альтернативой полноправному членству в НАТО. Решение принято учитывая опыт Будапештского меморандума и его неэффективность.