Ни дня этот документ не работал: Зеленский о Будапештском меморандуме

Будапештский меморандум, который был подписан 5 декабря 1994 года, доказал, что он ни дня этот не работал, поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно, а нужны действенные гарантии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

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И еще одна вещь-вещь, которая имела масштабное значение, когда была подписана, но сегодня даже на многие слова не заслуживает. Сегодня-30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни дня этот документ не работал. И из-за этого каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фонд безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности