НФ пока не знает, поддержит ли отставки Грицака, Полторака и Климкина

"Фракция решения не принимала, но это конституционное право Президента, единственное что хотелось бы видеть кандидатуры вместо министров, поскольку если освобождаются с должности министры, было бы правильно предлагать другую кандидатуру на эту должность", - отметил Емец.



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Как сообщал УНН, комитет по нацбезопасности не поддержал увольнение Полторака.



Напомним, 30 мая в Совет поступил проект постановления 10344 об увольнении Полторака С.Т. с должности министра обороны Украины, а также проект постановления 10345 об увольнении Грицака В.С. с должности председателя Службы безопасности Украины.