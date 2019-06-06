НФ поки не знає, чи підтримає відставки Грицака, Полторака та Клімкіна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Фракція "Народний Фронт" не приймала рішення щодо підтримання або не підтримання відставок голови СБУ Василя Грицака, міністра оборони Степана Полторака та міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це журналісту УНН повідомив член депутатської фракції "Народний Фронт" Леонід Ємець.

"Фракція рішення не приймала, але це конституційне право Президента, єдине що хотілося б бачити кандидатури замість міністрів, оскільки якщо звільняються міністри, було б правильно пропонувати іншу кандидатуру на цю посаду", - зазначив Ємець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раду надійшли проекти постанов про звільнення Полторака, Грицака і Клімкіна

Як повідомляв УНН, комітет з нацбезпеки не підтримав звільнення Полторака

Нагадаємо, 30 травня до Ради надійшов проект постанови 10344 про звільнення Полторака С.Т. з посади міністра оборони України, а також Проект Постанови 10345 про звільнення Грицака В.С. з посади голови Служби безпеки України.

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