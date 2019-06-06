НФ поки не знає, чи підтримає відставки Грицака, Полторака та Клімкіна

"Фракція рішення не приймала, але це конституційне право Президента, єдине що хотілося б бачити кандидатури замість міністрів, оскільки якщо звільняються міністри, було б правильно пропонувати іншу кандидатуру на цю посаду", - зазначив Ємець.



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Як повідомляв УНН, комітет з нацбезпеки не підтримав звільнення Полторака.



Нагадаємо, 30 травня до Ради надійшов проект постанови 10344 про звільнення Полторака С.Т. з посади міністра оборони України, а також Проект Постанови 10345 про звільнення Грицака В.С. з посади голови Служби безпеки України.