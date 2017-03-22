Необычные туры в Грецию: зачем еще едут на земли Эллады

Тем более что летом здесь может быть слишком жарко, слишком людно, а большую часть дня придется прятаться от палящего солнца. Но чем еще привлекательна Греция?

Во-первых, это многочисленные острова. Причем, каждый остров отличается от своих “коллег” не только пейзажами, но и ассортиментом отелей. Остается узнать всё про греческие отели на островах и найти подходящий по цене и уровню сервиса. Несмотря на то, что в “не сезон” многие острова прекращают принимать гостей, в теплый сезон их успевают посетить тысячи туристов. И у каждого путешественника, который едет в Грецию не первый раз, уже есть свой список любимых островов.

К слову, многие операторы предлагают, так называемые, комбинированные туры, в течение которых вы часть времени живете на материке, например, в Афинах, а потом на день или несколько дней отправляетесь на какой-то остров на пароме. Актуальные предложения по Греции зачастую включают в себя такие туры, а вам остается только выбрать места, интересные для посещения.

Паломнические туры в Грецию — это то, что привлекает верующих практически круглый год. Конечно, ведь в Греции сотни святынь для православных, да и сами греки — очень верующий народ, который массово и с церковными службами отмечает дни памяти святых и религиозные праздники. Можно сказать точно, что одной поездки в Грецию точно не хватит, чтобы посетить все святыни страны с многотысячелетней историей.

Многие выходцы из стран СНГ едут в Грецию специально для того, чтобы присмотреть себе недвижимость. Немало людей отправляется сюда же с целью поправить и укрепить здоровье или для получения образования. Это еще раз доказывает, что Греция — это многоплановая страна, которая предлагает не только море и пляжи.

Несмотря на то, что новинка сезона 2017 года — это отдых на Кипре, тысячи туристов уже воспользовались услугой раннего бронирования на шопинг и экскурсионные туры в Грецию. Особой популярностью пользуются шоппинг-туры. Многие, кстати, выбирают землю Эллады в качестве места своей свадьбы, обязательно с венчанием. Туроператоры, которые работают по греческому направлению, предлагают и организацию таких торжественных событий.