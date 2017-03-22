Необычные туры в Грецию: зачем еще едут на земли Эллады

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21265 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 70292 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112426 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127747 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128358 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106771 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107704 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Необычные туры в Грецию: зачем еще едут на земли Эллады

Необычные туры в Грецию: зачем еще едут на земли Эллады

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Как показывает туристическая практика, Греция пользуется повышенным спросом у путешественников из стран СНГ в весенне-летний сезон. Это и понятно, ведь это время для пляжного отдыха. Однако, как уверены сами греки, их страна – это нечто большее, чем просто место, омываемое морями, передает УНН.

Тем более что летом здесь может быть слишком жарко, слишком людно, а большую часть дня придется прятаться от палящего солнца. Но чем еще привлекательна Греция?

Во-первых, это многочисленные острова. Причем, каждый остров отличается от своих “коллег” не только пейзажами, но и ассортиментом отелей. Остается узнать всё про греческие отели на островах и найти подходящий по цене и уровню сервиса. Несмотря на то, что в “не сезон” многие острова прекращают принимать гостей, в теплый сезон их успевают посетить тысячи туристов. И у каждого путешественника, который едет в Грецию не первый раз, уже есть свой список любимых островов.

К слову, многие операторы предлагают, так называемые, комбинированные туры, в течение которых вы часть времени живете на материке, например, в Афинах, а потом на день или несколько дней отправляетесь на какой-то остров на пароме. Актуальные предложения по Греции зачастую включают в себя такие туры, а вам остается только выбрать места, интересные для посещения.

Паломнические туры в Грецию — это то, что привлекает верующих практически круглый год. Конечно, ведь в Греции сотни святынь для православных, да и сами греки — очень верующий народ, который массово и с церковными службами отмечает дни памяти святых и религиозные праздники. Можно сказать точно, что одной поездки в Грецию точно не хватит, чтобы посетить все святыни страны с многотысячелетней историей.

Многие выходцы из стран СНГ едут в Грецию специально для того, чтобы присмотреть себе недвижимость. Немало людей отправляется сюда же с целью поправить и укрепить здоровье или для получения образования. Это еще раз доказывает, что Греция — это многоплановая страна, которая предлагает не только море и пляжи.

Несмотря на то, что новинка сезона 2017 года — это отдых на Кипре, тысячи туристов уже воспользовались услугой раннего бронирования на шопинг и экскурсионные туры в Грецию. Особой популярностью пользуются шоппинг-туры. Многие, кстати, выбирают землю Эллады в качестве места своей свадьбы, обязательно с венчанием. Туроператоры, которые работают по греческому направлению, предлагают и организацию таких торжественных событий.

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