Незвичайні тури в Грецію: навіщо ще їдуть на землі Еллади

Тим більше що влітку тут може бути дуже жарко, занадто людно, а більшу частину дня доведеться ховатися від пекучого сонця. Але чим ще приваблива Греція?

По-перше, це численні острови. Причому, кожен острів відрізняється від своїх "колег" не тільки пейзажами, а й асортиментом готелів. Залишається дізнатися все про грецькі готелі на островах і знайти підходящий за ціною і рівнем сервісу. Незважаючи на те, що в "не сезон" багато острова припиняють приймати гостей, в теплий сезон їх встигають відвідати тисячі туристів. І у кожного мандрівника, який їде до Греції не вперше, вже є свій список улюблених островів.

До слова, багато операторів пропонують, так звані, комбіновані тури, протягом яких ви частину часу живете на материку, наприклад, в Афінах, а потім на день або кілька днів вирушаєте на якийсь острів на поромі. Актуальні пропозиції по Греції часто включають в себе такі тури, а вам залишається тільки вибрати місця, цікаві для відвідування.

Паломницькі тури до Греції - це те, що привертає віруючих практично круглий рік. Звичайно, адже в Греції сотні святинь для православних, так і самі греки - дуже віруючий народ, який масово і з церковними службами відзначає дні пам'яті святих і релігійні свята. Можна сказати точно, що однієї поїздки в Грецію точно не вистачить, щоб відвідати всі святині країни з багатотисячолітньої історією.

Багато вихідців з країн СНД їдуть до Греції спеціально для того, щоб доглянути собі нерухомість. Чимало людей вирушає сюди ж з метою поправити і зміцнити здоров'я або для отримання освіти. Це ще раз доводить, що Греція - це багатопланова країна, яка пропонує не тільки море і пляжі.

Незважаючи на те, що новинка сезону 2017 року - це відпочинок на Кіпрі, тисячі туристів вже скористалися послугою раннього бронювання на шопінг і екскурсійні тури в Грецію. Особливою популярністю користуються шопінг-тури. Багато, до речі, вибирають землю Еллади як місце свого весілля, обов'язково з вінчанням. Туроператори, які працюють за грецьким напрямку, пропонують і організацію таких урочистих подій.