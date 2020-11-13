Незасчитанный гол Месси привел к первой потере очков Аргентины в отборе на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На стадионе “Альберто Армандо” в Буэнос-Айресе состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Парагвая, передает УНН.
В середине тайма Ромеро уверенно реализовал пенальти и позволил парагвайцам выйти вперед. Под конец 45-минутки розыгрыш углового завершился голом в исполнении футболистов Аргентины. Ло Челси навесил с отметки, а Гонсалес замкнул навес ударом головой.
Во второй половине отличиться сумел Лионель Месси, но гол легендарного аргентинца был отменен после использования VAR — 1:1.
Отметим, аргентинцы впервые потеряли очки в нынешнем отборе — 7 баллов и первая ступенька. Парагвай имеет 5 пунктов — 4-ю строчку.