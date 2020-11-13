Незарахований гол Мессі призвів до першої втрати очок Аргентини у відборі на ЧС-2022

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. На стадіоні “Альберто Армандо” в Буенос-Айресі відбувся відбірковий матч чемпіонату світу 2022 року між збірними Аргентини і Парагваю, передає УНН.

В середині тайму Ромеро впевнено реалізував пенальті та дозволив парагвайцям вийти вперед. Під завершення 45-хвилинки розіграш кутового завершився голом у виконанні футболістів Аргентини. Ло Челсо навісив з позначки, а Гонсалес замкнув навіс ударом головою.

У другій половині відзначитися зумів Ліонель Мессі, але гол легендарного аргентинця був відмінений після використання VAR — 1:1.

Зазначимо, аргентинці вперше втратили очки у нинішньому відборі — 7 балів і перша сходинка. Парагвай має 5 пунктів — 4-й рядок.

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