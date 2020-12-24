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"Незаменимые люди есть": страница Геннадия Кернеса "попрощалась" с Facebook

Киев • УНН

 • 28950 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На официальной странице бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса в Facebook появилось видеопрощание с соцсетью. Отныне все страницы в соцсетях мэра Харькова становятся "мемориальными". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Геннадия Кернеса в Facebook.

"Незаменимые люди есть": страница Геннадия Кернеса "попрощалась" с Facebook

"Это видео - последняя публикация на странице Геннадия Кернеса в Facebook. С этого дня - страницы лучшего мэра Харькова в соцсетях становятся мемориальными. На них всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал. Семье, друзьям, коллегам будет не хватать Геннадия Адольфовича, который своей жизнью доказал, что незаменимые люди все-таки есть. Мы все и всегда будем помнить его девиз "Любить Харьков - работать для людей". Вечная память Геннадию Кернесу", - говорится в заметке.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в возрасте 61 года в Германии. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря. А вчера, 23 декабря, на харьковском городском кладбище №2 мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронили.

Добавим, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.

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