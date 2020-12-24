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“Незамінні люди є”: сторінка Геннадія Кернеса "попрощалася" з Facebook

Київ • УНН

 • 28950 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. На офіційній сторінці колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса в Facebook з'явився відеопрощання з соцмережею. Відтепер всі сторінки в соцмережах мера Харкова стають “меморіальними”. Про це інформує УНН з посиланням на офіційну сторінку Геннадія Кернеса в Facebook.

“Незамінні люди є”: сторінка Геннадія Кернеса "попрощалася" з Facebook

“Це відео — остання публікація на сторінці Геннадія Кернеса в Facebook. З цього дня — сторінки кращого мера Харкова в соцмережах стають меморіальними. На них завжди можна буде зайти і подивитися, що хвилювало цю велику людину, чим він хотів поділитися з харків'янами, про що він думав. Родині, друзям, колегам завжди буде не вистачати Геннадія Адольфовича, який своїм життям довів, що незамінні люди все-таки є. Ми все і завжди будемо пам'ятати його девіз "Любити Харків — працювати для людей!". Вічна пам'ять Геннадію Кернесу”, - йдеться в дописі.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині. Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня. А вчора, 23 грудня, на харківському міському кладовищі №2 міського голову Харкова Геннадія Кернеса поховали.

Додамо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.

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