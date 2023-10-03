Незаконно завладели земельными участками на побережье Черного моря: будут судить участников организованной преступной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Перед судом предстанут экс-депутат Затоковского поселкового совета и двое его сообщников, которые подозреваются в завладении земельными участками на побережье Черного моря. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Следствием установлено, что обвиняемый, который длительное время возглавлял постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам, вместе с 3 сообщниками незаконно завладели 15 земельными участками в курортном поселке Затока.
К земельной афере организатор «схемы» привлек инженера-землеустроителя и еще двух своих знакомых.
Экс-депутат, имея необходимый опыт, изготавливал поддельные решения сессий Затоковского поселкового совета, согласно которым якобы предоставлялось разрешение на изготовление землеустроительной документации, и решения Каролино-Бугазского сельсовета о передаче земельных участков в собственность.
Затем обвиняемые передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для дальнейшей продажи.
После завершения войны сообщники планировали часть земельных участков продать, а часть земель – «изъяли» у общины по заказу одного из представителей местного гостиничного бизнеса.
Общая рыночная стоимость земельных участков составляет более 15 млн грн. На них наложен арест с запретом пользования, а также совершения каких-либо регистрационных действий.
Во время обысков обнаружена поддельная документация, печати и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы.
Уголовное производство в отношении четвертого участника организованной группы закрыто в связи со смертью подозреваемого.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя ОПГ – экс-депутата Затоковского поселкового совета и двух его сообщников по фактам мошеннического завладения земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
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