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Незаконно заволоділи земельними ділянками на узбережжі Чорного моря: судитимуть учасників організованої злочинної групи

Незаконно заволоділи земельними ділянками на узбережжі Чорного моря: судитимуть учасників організованої злочинної групи

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Перед судом постануть ексдепутат Затоківської селищної ради та двоє його спільників, які підозрюються у заволодінні земельними ділянками на узбережжі Чорного моря. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі 

Слідством встановлено, що обвинувачений, який тривалий час очолював постійну депутатську комісію з земельних питань, разом з 3 спільниками незаконно заволоділи 15 земельними ділянками у курортному селищі Затока.  

До земельної оборудки організатор «схеми» залучив інженера-землевпорядника та ще двох своїх знайомих. 

Ексдепутат, маючи необхідний досвід, виготовляв підроблені рішення сесій Затоківської селищної ради, згідно з якими нібито надавався дозвіл на виготовлення землевпорядної документації, та рішення Кароліно-Бугазької сільради про передачу земельних ділянок у власність. 

Потім обвинувачені передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу. 

Після завершення війни спільники планували частину земельних ділянок продати, а частину земель – «вилучили» у громади на замовлення одного з представників місцевого готельного бізнесу. 

Загальна ринкова вартість земельних ділянок складає понад 15 млн грн. На них накладено арешт із забороною користування, а також вчинення будь-яких реєстраційних дій. 

Під час обшуків виявлено підроблену документацію, печатки й комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.

Кримінальне провадження стосовно четвертого учасника організованої групи закрито у зв’язку зі смертю підозрюваного.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника ОЗГ – ексдепутата Затоківської селищної ради та двох його спільників за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

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