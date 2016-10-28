Незаконно ввезенных товаров на 800 тыс. грн изъято во Львовской области

"В рамках операций "Акциз-2016", "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства было установлено, что в одном из сел области осуществляется накопление товаров, ввозимых в страну измельченными партиями, объем которых, согласно действующему законодательству, позволяет не платить таможенные платежи, якобы для личного пользования ", - указал он.

Сообщается, что в дальнейшем товары продавались через Интернет с помощью отправки заказчикам через одного из почтовых операторов.

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"В результате проведенного обыска гаражного помещения было обнаружено и изъято незаконно ввезенные алкогольные напитки, кофе, сыр, масло, шоколад, томатную пасту", - отметил С.Билан.

Ориентировочная стоимость выявленных товаров составляет 800 тыс. гривен.