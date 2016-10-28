Незаконно завезених товарів на 800 тис. грн вилучено на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Львівській області співробітники податкової міліції розкрили схему з незаконного ввезення на територію України іноземних продуктів харчування і алкоголю. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В рамках операцій „Акциз-2016“, „Рубіж-2016“ і розслідування кримінального провадження було встановлено, що в одному із сіл області здійснюється накопичення товарів, ввезених в країну подрібненими партіями, обсяг яких, згідно з чинним законодавством, дозволяє не сплачувати митні платежі, нібито для особистого користування,” — вказав він.
Повідомляється, що в подальшому товари продавалися через Інтернет за допомогою відправки замовникам через одного з поштових операторів.
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“В результаті проведеного обшуку гаражного приміщення було виявлено та вилучено незаконно ввезені алкогольні напої, каву, сир, масло, шоколад, томатну пасту,” — зазначив С.Білан.
Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 800 тис. гривень.