Незаконно осужденного фигуранта ”дела крымских мусульман" Абдуллаева вновь поместили в ШИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Гражданин Украины, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев вновь помещен в штрафной изолятор, что негативно сказывается на его здоровье. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
Цитата
“Администрация ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" в очередной раз посадила крымского татарина в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией, продолжая так называемое "дисциплинарное наказание"”, - говорится в заявлении.
Детали
Омбудсмен подчеркнула, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм физического и психологического давления, что приравнивается к пыткам, и прямо нарушает статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь.
Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева: привести условия содержания в соответствие с минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.
“Призываю международное сообщество отреагировать на нарушение прав Теймура Абдуллаева, который незаконно содержится в российской колонии, и усилить давление на страну-оккупанта с целью освобождения всех пленников Кремля”, - добавила она.
Теймур Абдуллаев находится в незаконном заключении в РФ с 7 марта 2020 года. Почти все это время он провел в штрафном изоляторе колонии. В отряд строгих условий содержания его выпускают лишь на кратковременный срок. Пока Теймур находится в ШИЗО, "омоновцы", которых привозят в колонию, проводят у него обыски и выбрасывают вещи, которые ему передают родные.
Напомним
24 декабря Абдуллаева перевели из ШИЗО в общий барак колонии № 2 Салавата в Башкирии.
8 сентября этого года крымского татарина Теймура Абдуллаева, незаконно осужденного страной-агрессором РФ, вновь безосновательно поместили в штрафной изолятор.
Впоследствии, а именно 25 октября Абдуллаева повторно отправили в штрафной изолятор.
Абдуллаев содержался в штрафном изоляторе более года за якобы “систематическое нарушение режима содержания”, как заявляли в администрации колонии. В начале июня 2021 года его все же выпустили из ШИЗО благодаря усилиям его адвокатов и родственников.
16 Марта офис генерального прокурора Украины начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора из-за содержания Абдуллаева в штрафном изоляторе.
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” в июне 2019 года. Позже Верховный суд России изменил приговор крымчанам.